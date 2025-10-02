Haberler

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden Bowling Turnuvası

Güncelleme:
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, basın mensupları için bowling turnuvası düzenledi. 15 takımın katıldığı etkinlik, gazetecilerin sosyal bağlarını güçlendirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC), kentte görev yapan basın mensupları için bowling turnuvası düzenledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlen turnuvaya, gazetecilerin oluşturduğu 5'er kişilik 15 takım katıldı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, yaptığı açıklamada, meslektaşlarının yoğun iş temposu sonrası bu tür sosyal etkinliklerle bir araya gelmesinin hem dostluklarını pekiştirdiğini hem de motivasyonlarına katkı sağladığını ifade etti.

Kösedağ, katılan takımlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
