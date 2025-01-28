Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a Kalmayı Başardı
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal SK, ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalmayı başardı. Maçta Kürşat Yurdagül, Mehmet Ali Kılınç ve Ahmet Özdemir gollerle takımına katkıda bulundu.
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal SK, ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalmayı başardı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar, Muharrem Karaca, Özge Özkul
Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Ömer Kaya (Süleyman Yasa dk. 46), Cüneyt Turgut (Hakan Bahran dk. 46), Turgay Aydoğan, Hasan Gökberk Seçme, Selim Başev, Ozan Efe (Muhammed Fatih Demirezen dk. 55), Batuhan Şimşek, Dursun Erdem Yıldız, Ahmet Özdemir,Kürşat Yurdagül (Mehmet Ali Kılınç dk. 55)
Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke Akkuş, Kasım Alıcı, Batuhan Duran, Mehmet Kurtuluş, Mehmet Tahir Kalem, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Melikşah Aslan (Mücahit Baykaldı dk. 32), Efe Samet Şahin (Samet Kaan Karaca dk. 35), Burak Aslan
Goller: Kürşat Yurdagül (dk. 25), Mehmet Ali Kılınç (dk. 79), Ahmet Özdemir (dk. 88) (Kayseri Esen Metal SK ), Mücahit Baykaldı (dk. 48) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ