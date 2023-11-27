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Kayseri Esen Metal SK Altındağ Akkışlaspor'u 3-0 Yendi

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında lider Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Altındağ Akkışlaspor ile Esen Metal SK karşılaştı. Müsabakayı lider Kayseri Esen Metal SK 3-0 kazandı.

Stat: Akkışla İlçe

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Muhammet Emin Çolak, İbrahim Bayram

Altındağ Akkışlaspor: Mustafa Kökçöl, Hüseyin Yalçın, Ahmet Taha Soytürk, Enes Ceyhan, Mehmet Beştepe, Mehmet Ali Alıcı, Tunahan Harmancı, Doğukan Kılıç, Mustafa Bulut, Eren Cem Çelebi, Utku İridağ

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Mehmet Doğru, Bahadır Sarıçiçek, Serkan Yıldız, Turgay Aydoğan, Mehmet Tatlı, Batuhan Şimşek, Ömer Kaya, Ziyahan Erbaşı, Hakan Bahran, Burak Türkmen

Goller: Mehmet Tatlı (dk.23 ve 63), Hakan Bahran (dk.34) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altındağ Akkışla Kayseri Futbol Spor Haberler

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