Haberler

Kayseri'de Spor Yeteneği Taraması Başladı

Kayseri'de Spor Yeteneği Taraması Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında gerçekleştirdiği sportif yetenek taraması ile çocukların bireysel spor profillerini oluşturarak doğru branşlara yönlendirmeyi hedefliyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı çerçevesinde Yetenek Taraması İl Koordinatörü Spor Uzmanı Ozan Efe tarafından okullarda genel tarama test ve ölçümler öncesi ön bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Taramalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü Yetenek Taraması İl Koordinatörü Ozan Efe; "Yapılan test ve analizler istikametinde her çocuğun gelişimsel özellikleri, potansiyeli ve ilgisi dikkate alınarak bireyselleştirilmiş bir spor profili oluşturmaktayız. Böylece çocukların hem fiziksel kapasitelerine hem de yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmeleri sağlanır. Proje, erken yaşta sporla tanışmayı teşvik ederken; sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına, özgüvenin artırılmasına ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine katkı sunmaktadır. Bu çalışma, sporun tabana yayılmasını destekleyen, yetenek keşfini bilimsel temellere dayandıran ve çocukların uzun vadeli spor gelişimini merkeze alan bir yaklaşım sunmaktadır. Proje sonunda ailelere detaylı bilgilendirme yapılmakta, çocukların yönlendirildiği spor branşlarına ilişkin eğitim ve kulüp seçenekleri hakkında rehberlik sağlanmaktadır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.