Kayseri'de 75. Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Usta, öğrencilerini birlikte yaptıkları oklarla şampiyonalara hazırlıyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kursa gidip geleneksel Türk okçuluğunu öğrenen Usta, yaklaşık 6 yıl önce okçuluğu öğrencilerine öğretmeye başladı.

Usta, okçuluğu kısa sürede sevdirdiği öğrencileriyle 6 yılda yerel, bölgesel ve ulusal yarışmalarda yaklaşık 500 madalya kazanmayı başardı.

Öğrencilerden ve ailelerinden geleneksel Türk okçuluğu için ilgi görmeye başlayan Usta, çalışmalarını okul koridorlarında ve bahçesinde sürdürüyor.

Usta, AA muhabirine, hobi olarak başladığı bu sporu öğrencileriyle birlikte yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle önemli başarılara ulaştıklarını anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Önce eğitimleri kendim aldım ve uzun bir süre çalışmalarıma devam ettim. Daha sonra okulumda öğrencilerime geleneksel Türk okçuluğu kültürümüzü aktarmaya çalıştım. Kurslar açıp çocukları eğiterek kültürümüzü tanıtmaya çalıştım. Ortalama 6 yıla yakındır geleneksel Türk okçuluğu yapıyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu okul yarışmalarında 4 yıl üst üste Türkiye dereceleri aldık. Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü hepsinden aldık. Federasyonun düzenlediği yarışmalarımızda hem bireysel hem de takım olarak 9 Türkiye şampiyonluğumuz var."

"Öğrencilerin sosyalleşmesini sağladık"

Usta, okçuluğu yaygınlaştırmak için 75. Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünü kurduklarını ve destek beklediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğünü anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü tanıtmak istedik çünkü diğer milletler kendi kültürünü öğrencilerine çok güzel tanıtıyordu. Benim de aklıma bu yöntem geldi, kültürümüzü bu şekilde çocuklarımıza aktarmak istedim. Bu sayede öğrencilerin sosyalleşmesini sağladık. İkinci olarak sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladık. Bir disiplin sürecimiz oldu. Gerçekten grup içinde hareket etmeyi, sorumluluk almayı öğrendiler. Çocuklarımıza bu yönlerde olumlu şekilde faydalar oldu. İlk başta oklarımızı başkalarından almıştık. Daha sonra ok malzemelerini kendimiz tedarik ederek, burada birleştirip çocuklarımıza, kol boylarına ve özelliklerine göre oklarımızı kendimiz yaptık. Kendi yaptığımız oklarla şampiyonlara katılıyoruz. Güzel de dereceler elde ediyoruz. Maliyeti de azaltıyoruz. Bu zamana kadar kurslara katılan 700-800 kişi vardır. Okul saati dışında okulumuzun koridorunda çalışıyoruz. Yarışmamız kapalı alandaysa içeride, açık alandaysa okulumuzun açık alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: AA