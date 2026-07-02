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Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası tamamlandı
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi. 21 ilden 646 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen madalya töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin geleneklerine, kültürüne ve değerlerine aşık bir şehir olduğunu söyledi.

Çiçek, şampiyonanın Kayseri'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise Kayseri'de geleneksel sporların bu kadar ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Geleneklerine bağlı çocukların sağlıklı düşünüp, yetişeceğini ve güzel bir dünya oluşturacağını dile getiren Turus, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki şehirlerimizde çocuklarımız geleneksel sporlara çok büyük muhabbet duyuyor. Biz de bu muhabbeti gördükçe federasyon olarak 6 dalda çalışmaya devam edeceğiz. Burada geleneksel sporlara önem veren Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle spora, gence ve çocuklara verdiği kıymet ortada. Çocuklarımız sporla, geleneksel kültürüyle donandığı zaman şehirlerimiz de güvenli olacak. Bugün Kayseri'den çok güzel bir işaret fişeği atıldı."

Konuşmaların ardından 21 ilden 646 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcu ile takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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