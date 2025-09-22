Kayseri'de Kardeş Rekabeti: Ülküspor ve Güneşspor Maçında Durdu Kardeşler Karşı Karşıya

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu 1. hafta maçında Kayseri Ülküspor ile Güneşspor karşı karşıya gelirken, bu maçta oynayan Durdu kardeşler ise birbirlerine rakip olarak galibiyet için yarıştı.

Kayseri 1. Amatör Küme karşılaşmasında futbol sahalarında ender ama güzel anlardan biri yaşandı. Kayseri Ülküspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ramazan Durdu ile Güneşspor'un kanat oyuncusu Mehmet Durdu kardeşler birbirlerine rakip oldu. Karşılaşmayı 8-0'lık sonuçla ağabey Ramazan Durdu'nun takımı Kayseri Ülküspor kazandı.

2 kardeş maçtan önce bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve birbirlerine başarılar diledi. Öte yandan ağabey Ramazan Durdu ve kardeş Mehmet Durdu sahaya forma numarası 10 olarak ve takım kaptanı olacak çıktı. - KAYSERİ