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Kayseri'de amatör maçta hakeme saldırı

Kayseri'de amatör maçta hakeme saldırı
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Kayseri 2. Amatör Küme'de Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Cırgalanspor arasındaki maç, ev sahibi takım oyuncularının hakeme saldırması nedeniyle 74. dakikada tatil edildi. Polis müdahalesiyle hakemler soyunma odasına alındı.

Kayseri Develi Stadı'nda oynanan Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Cırgalanspor maçı hakeme saldırılmasından dolayı yarıda kaldı.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 13. haftasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Cırgalanspor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında hakemin verdiği karara tepki gösteren Yıldırım Beyazıt Şafaksporlu oyuncular hakeme saldırdı. Polis ekiplerinin müdahale etmesi sonrası hakemler soyunma odasına gitti ve alınan güvenlik önlemleri sonrası hakemler Develi'den ayrıldı.

Karşılaşma 2-1 Cırgalanspor lehine devam ederken Yıldırım Beyazıt Şafaksporlu ekibin hakeme saldırması sonrası maç tatil edildi. Saldırıya uğrayan hakemin olayın ardından şikayetçi oldukları öğrenildi. Karşılaşma ile ilgili kararı Kayseri İl Disiplin Kurulu verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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