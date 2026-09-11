Kayseri’de amatör liglerin başlama tarihleri belli oldu

2026-2027 futbol sezonunda Kayseri'de oynanacak amatör ve altyapı liglerinin başlangıç tarihleri belli oldu. Yeni sezonda ilk düdük 3 Ekim'de U19 ve U14 liglerinde çalacak.

Kayseri amatör futbolunda 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından, yeni sezonda oynanacak amatör ve altyapı liglerinin başlangıç tarihleri belirlendi. Yeni sezonda Kayseri amatör futbolunda ilk olarak U19 Ligi ve U14 Ligi başlayacak. Her iki ligde de müsabakalar 3 Ekim 2026 tarihinde start alacak. Bu liglerin ardından Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme mücadeleleri ise 11 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Kayseri'de amatör futbolun farklı yaş kategorilerinde heyecan, sezon boyunca belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından belirlenen 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri şöyle:

Süper Amatör Küme: 11 Ekim 2026

1. Amatör Küme: 11 Ekim 2026

2. Amatör Küme: 14 Şubat 2027

U19 Ligi: 3 Ekim 2026

U17 Ligi: 9 Ocak 2027

U15 Ligi: 13 Şubat 2027

U14 Ligi: 3 Ekim 2026

U13 Ligi: 27 Mart 2027

U12 Ligi: 27 Mart 2027

U11 Ligi: 27 Mart 2027

Kaynak: İhlas Haber Ajansı