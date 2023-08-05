Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15-18 Ağustos'ta Aydın'da düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton finalinde yarışacak takımla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluşan Büyükkılıç, Nevşehir'deki yarı finalde birinci olan takımı tebrik etti.

Büyükkılıç, Aydın'daki karşılaşmalar için sporculara başarılar diledi.

Vatandaşlar Kent Atölyesi'nde sanatla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) sanat kursları düzenlediği Kent Atölyesinde vatandaşlar ebru yapıyor, kumaş boyuyor, dolgu oyuncak yapmayı öğreniyor.

Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki atölyede görevli Merve Nur Bal, hem hafta içi hem de hafta sonu kurslar düzenlediklerini belirtti.

Kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünlerin de kar amacı güdülmeden satıldığını anlatan Bal, "Vatandaşlarımız sosyal medya hesabı üzerinden kurs kayıtlarımızı takip edebilir ve bilgi alabilirler. Haftada 3 gün 3 saat, sabah ve öğlen gruplarımız var. Sabah gruplarımız 09.00'dan 12.00'ye kadar, öğle gruplarımız ise 13.30'dan 16.00'ya kadar. Vatandaşlarımızı kursumuza bekliyoruz, sanatla buluşmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Melikgazi'nin açık hava sinema günleri sürüyor

Melikgazi Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede düzenlenen açık hava sinema günleri Altınoluk Mahallesi Barış Pınarı Etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tüm kesime ve her yaşa hitap eden programlar yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Açık hava sinemalarının halktan yoğun ilgi gördüğünü anlatan Palancıoğlu, etkinlikten haberdar olmak isteyenlerin belediyenin sosyal medya hesaplarını takip edebileceğini bildirdi.