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Kayseri Atletikspor’dan 3 Transfer

Kayseri Atletikspor’dan 3 Transfer
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TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Kayseri Atletikspor Voleybol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirerek smaçör Zekiye Ünal, libero Lara Baytek ve pasör Açelya Ozman’ı transfer etti. Kulüp, 1. Lig hedefi doğrultusunda transfer harekatının sürdüğünü açıkladı.

Kayseri Atletikspor Voleybol Kulübü yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Ligi'nde yer alan Kayseri Atletikspor Voleybol Kulübü yeni sezon öncesi kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti. Mavi-siyahlılar dış transferde 2026 doğumlu smaçör Zekiye Ünal, 2004 doğumlu libero Lara Baytek ve 2003 doğumlu pasör Açelya Ozman'ı renklerine bağladı.

Kayseri Atletikspor Voleybol Kulübünden yapılan paylaşımda, " Önümüzdeki sezon TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan voleybol A takımımızda 1. Lig hedefi doğrultusunda transfer harekatı sürüyor. Smaçör mevkiinde görev yapan 1.85 boyundaki 2002 doğumlu sporcu Zekiye Ünal, 2004 doğumlu libero Lara Baytek ve pasör mevkiinde görev yapan 1.83 boyundaki 2003 doğumlu sporcu Açelya Ozman, yeni sezonda kulübümüz formasını terletecekler" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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