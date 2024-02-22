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Kayseri Atletikspor, Play Off öncesinde 2 transfer yaptı

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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Atletikspor, Play Off maçları öncesinde kadrosunu güçlendirdi. Hacılar Erciyesspor'dan kaleci Yasin Atıcı ve sağ kanat oyuncusu Batuhan Hidayetoğlu transfer edildi.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Atletikspor, Play Off maçları öncesinde 2 transfer yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nu lider olarak tamamlayan Kayseri Atletikspor, Play Off maçları öncesinde kadrosunu güçlendirdi. Mavi Beyazlılar, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor'dan kaleci Yasin Atıcı ile sağ kanat oyuncusu Batuhan Hidayetoğlu'nu kadrosuna kattı. Kayseri Atletikspor başkanı Adil Özhan, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek istediklerini ifade ederek, hem kaleci Yasin'in hem de Batuhan'ın kadroya güç kattığını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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