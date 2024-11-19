Kayseri Atletikspor'dan Göz Dolduran Galibiyet
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, İsmail Okumuş FK'yi 8-0 mağlup ederek 3 puan kazandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi 8-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Levent Yeşilyurt, Mustafa Melih Kaya
Kayseri Atletikspor: Adem Özdemir, Ömer Eren Akkoyun (Mert Ali Yıldız dk. 55), Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Abdullah Enes Ozan, Ömer Faruk Karadoğan, Yusuf Tolu (Süha Çetin dk. 70), Batu Han Hidayetoğlu (Yusuf Karamanoğulları dk. 74), Buğrahan Çiçek, Tuncay Kara (Salih Önder dk. 70), Furkan Batar (İbrahim Çalış dk. 74)
İsmail Okumuş FK: Batun Altuntaş, Kaan Kubilay Maviyıldız, Emin Döviz, Salih Bada, Berat Koç, Mevlüt Can Şimşek (Ömer Öksüz dk. 46), Musa Güneş, Ali Çiğdem (Mehmet Kaya dk. 50), Burak Çalış, Cihan Dursun (Fevzi Koçyiğit dk. 46), Üzeyir Keskin (Ali Öztürk dk. 65)
Goller: Batuhan Hidayetoğlu (3), Furkan Batar (2), Buğrahan Çiçek (2), Ömer Faruk Karadoğan (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ