Kayseri Atletikspor'dan Farklı Galibiyet: 7-0
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında Kayseri Atletikspor, Esen Metal Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Takımın golleri Yusuf Tolu (2), Armağan Malik Çelik, Arda İlik, Emin Burak Dursun, Berkay Dursun ve Emrecan Akkaya'dan geldi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, İbrahim Bayram, Gökhan Mutlu
Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Utku Berat Sezer, Bahadır Sarıçiçek (Ahmet Özdemir dk. 83), Yusuf Tolu, Mert Ali Yıldız, Armağan Malik Çelik (Süha Çetin dk. 73), Arda İlik, Emre Ateş (Gökdemir Berkay Dursun dk. 77), Batuhan Hidayetoğlu, Emin Burak Dursun
Esen Metal SK: Tavkan Arıkan (Volkan Bayram dk. 60), İbrahim Mızrak (Emirhan Başdemir dk. 64), Berkay Demir, Ozan Özer, Ali Emre Yüksel, Mustafa Can Yetük, Zekai Kepezkaya, Enes Mustafa İlhan, Halil İbrahim Demir (Ozan Minik dk. 60), Mustafa Kerim Sözen, Arda Taştan
Goller: Yusuf Tolu (dk. 3, 68), Armağan Malik Çelik (dk. 6), Arda İlik (dk. 18), Emin Burak Dursun (dk. 38), Berkay Dursun (dk. 40), Emrecan Akkaya (dk. 79) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ