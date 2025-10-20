Haberler

Kayseri Atletikspor'dan Farklı Galibiyet: 7-0

Kayseri Atletikspor'dan Farklı Galibiyet: 7-0
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında Kayseri Atletikspor, Esen Metal Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Takımın golleri Yusuf Tolu (2), Armağan Malik Çelik, Arda İlik, Emin Burak Dursun, Berkay Dursun ve Emrecan Akkaya'dan geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. haftasında Kayseri Atletikspor, rakibi Esen Metal Spor Kulübü 7-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar aldığı farklı galibiyet sonrası liderliğe yükseldi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, İbrahim Bayram, Gökhan Mutlu

Kayseri Atletikspor: Ali Özdoğan, Utku Berat Sezer, Bahadır Sarıçiçek (Ahmet Özdemir dk. 83), Yusuf Tolu, Mert Ali Yıldız, Armağan Malik Çelik (Süha Çetin dk. 73), Arda İlik, Emre Ateş (Gökdemir Berkay Dursun dk. 77), Batuhan Hidayetoğlu, Emin Burak Dursun

Esen Metal SK: Tavkan Arıkan (Volkan Bayram dk. 60), İbrahim Mızrak (Emirhan Başdemir dk. 64), Berkay Demir, Ozan Özer, Ali Emre Yüksel, Mustafa Can Yetük, Zekai Kepezkaya, Enes Mustafa İlhan, Halil İbrahim Demir (Ozan Minik dk. 60), Mustafa Kerim Sözen, Arda Taştan

Goller: Yusuf Tolu (dk. 3, 68), Armağan Malik Çelik (dk. 6), Arda İlik (dk. 18), Emin Burak Dursun (dk. 38), Berkay Dursun (dk. 40), Emrecan Akkaya (dk. 79) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

