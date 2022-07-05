Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı. Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı. Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha Hakemler: Ahmet Ulu, Serkan Yıldırım, Hakan Çam Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Yasin Dumlu Kadir Yılmaz, Umut Akyol, Alperen Temizyürek, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, Tahsin Eraslan Erciyesgücü FK: Osmancan Demirtaş, Emin Sezer, İnanç Albayrak, Gökhan Yeşilbaş, Musa Güneş, Çağatay Duran, Ahmet Turan Özbek, Samet Can Seven, Burak Çizmeciler, Adem Halis Gol: Umut Akyol dk.90 (Kayseri Simya Koleji) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Ahmet Ulu Erkilet Kayseri Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.