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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Serkan Yıldırım, Hakan Çam

Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Yasin Dumlu Kadir Yılmaz, Umut Akyol, Alperen Temizyürek, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, Tahsin Eraslan

Erciyesgücü FK: Osmancan Demirtaş, Emin Sezer, İnanç Albayrak, Gökhan Yeşilbaş, Musa Güneş, Çağatay Duran, Ahmet Turan Özbek, Samet Can Seven, Burak Çizmeciler, Adem Halis

Gol: Umut Akyol dk.90 (Kayseri Simya Koleji) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Ulu Erkilet Kayseri Spor Haberler Son Dakika

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