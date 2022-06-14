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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor lideri mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor lideri mağlup etti

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu maçında Erkiletspor, grup lideri Anadolu Yıldızları'nı 2-1 mağlup ederek puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu maçında Erkiletspor, grup lideri Anadolu Yıldızları'nı 2-1 mağlup ederek puanın sahibi oldu. Anadolu Yıldızları bu mağlubiyetle sezonun ilk mağlubiyetini aldı

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Caner Kalem, Oğuzhan Bahçıvan

Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, Bekir Aslan, (İlker Toprak x dk.53), Burhanettin Börklü, (M. Sefa dk.53), Hüseyin Yalçın, Adem Yerli, Emircan Irmak, Muammer Savaş, Fatih Emre Taş, Mustafa Özgür Uludağ Ulupınar, (Mikail Akdaş dk.53), İbrahim Sadri Şimşek, M. Gazi Hançer

Anadolu Yıldızları: M. Enes Özgen, Oğuzhan Şimşek, Samet Akşit, Ali Yıldız, Muhammet Kaya, Samet Ünsal, Arif Aslan, (Aziz M.Gül x dk.80), M. Emre Şahin, Karahan Hamurcu, Murat Aydın, (Mehmet Gül x dk.88), Mustafa Yılmaz

Goller: İbrahim Sadri Şimşek dk.50 (pen), Mikail Akdaş dk. 87 (Erkiletspor), Karahan Hamurcu dk.32 (Anadolu Yıldızları)

Kırmızı Kart: Samet Ünsal dk.49(Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şahin Demir Erkilet Kayseri Spor Haberler

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