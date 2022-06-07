Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2 - Haberler

Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2 Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda zirve mücadelesi veren Erkiletspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi. Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda zirve mücadelesi veren Erkiletspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi. 4 golün ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan çıkmadı. Stat: Vali Muammer Güler Stadı Hakemler: Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Ramazan Ay Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, Bekir Arslan, Burhanettin (Dk.46 M.Sefa), İlker Toprak, Adem Yerli, Emre Can Irmak, Hüseyin Yalçın, Gazi Hançer, Sadri Şimşek, Fatih Emre Taş, Tamer Savaş Kafkasspor: Koray Albayrak, Sabri Doğan, Serdar Ekinci, Onur Ekinci, Can Gündüz, Osman Altuntaş, Samet Bozkurt, Eser Şengül, Kutay Altuntaş, Fırat Durkut, Şehzade Ceyhan Goller: Samet Bozkurt dk.55, Sabri Doğan dk.85 (Kafkasspor), İlker Toprak dk.13, M. Sefa dk.53 (Erkiletspor) Kırmızı Kart: Sabri Doğan dk.90 (Kafkasspor) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Sabri Doğan Şahin Demir Ramazan Ay Kayseri Spor Haberler

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