Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2 - Haberler

Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2
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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda zirve mücadelesi veren Erkiletspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi.
Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda zirve mücadelesi veren Erkiletspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi. 4 golün ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan çıkmadı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Ramazan Ay
Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, Bekir Arslan, Burhanettin (Dk.46 M.Sefa), İlker Toprak, Adem Yerli, Emre Can Irmak, Hüseyin Yalçın, Gazi Hançer, Sadri Şimşek, Fatih Emre Taş, Tamer Savaş
Kafkasspor: Koray Albayrak, Sabri Doğan, Serdar Ekinci, Onur Ekinci, Can Gündüz, Osman Altuntaş, Samet Bozkurt, Eser Şengül, Kutay Altuntaş, Fırat Durkut, Şehzade Ceyhan
Goller: Samet Bozkurt dk.55, Sabri Doğan dk.85 (Kafkasspor), İlker Toprak dk.13, M. Sefa dk.53 (Erkiletspor)
Kırmızı Kart: Sabri Doğan dk.90 (Kafkasspor) - KAYSERİ