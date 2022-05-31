Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Kayseri Simya Koleji karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Kayseri Simya Koleji karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 2-2 berabere bitti.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Suat Alptekin xx, Harun Soyeşik xx, Nusret Yıldırım xx

İsmail Okumuş FK: Fırat Ayçicek xx, Engin Üçel xx, Samed Koçyiğit xxx, Alihan Koçan xx, Muhammed Raşit Kılıç xx, Yusuf Soysal xx, Hüseyin Çakır xx, Eren Muslu xx, Yusuf Salih Şengül xx, (Mahmut Yazıcı x dk.40), Melih Titiz xxx, Furkan Karakaya xxx

Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak xx, Ferhat Yıldırım xx, Oğuz Arslan xx, Alperen Temiztürk xx, Umut Akyol xxi (Halil Eren xx dk.40), Abdurrahim Çopur xx, Kadir Yılmaz xx, Tugay Taşoluk xxx, Tahsin Eraslan xx, Kadir Aras xx, İsmail Aydoğdu xxx

Goller: Melih Titiz dk.20, Furkan Karakaya dk.55 (İsmail Okumuş FK), Tugay Taşoluk dk.43, İsmail Aydoğdu Dk.80 (pen) (Kayseri Simya Koleji)

Kırmızı Kart: Hüseyin Çakır dk.90 (İsmail Okumuş FK) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muammer Güler Hüseyin Çakır İsmail Okumuş Kayseri Spor Haberler

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