Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak Malatya'da inşaatı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Malatya'da inşaatı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Gençlik ve Spor Müdürlüğü yatırımları arasında yer alan Kaynarca Spor Kompleksi'nin yapımı hızla devam ediyor. Kompleksin içerisinde, bin seyircili spor salonu, 2 bin seyircili doğal çim yüzeyli futbol sahası, hokey spor salonu, ikili kapalı tenis kortu, kapalı halı saha, açık halı saha, açık basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başlarında bitirilmesi planlanan Kaynarca Spor Kompleksi bölgenin ihtiyacını karşılayacak. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.