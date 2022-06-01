Kaymakam Ateş gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Ateş gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kaymakam Ateş gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptı

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üniversite öğrencileri ile doğa yürüyüşü yaptı.

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üniversite öğrencileri ile doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş Akpınar köyü Acıgöl mevkiinde yapıldı. Çok sayıda üniversite öğrencisinin katıldığı etkinliğe Kaymakam Ateş eşi Cansu Ateş ile birlikte yerini aldı. Spor etkinliklerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Ateş, özellikle gençlerin bu gibi teşvik edici etkinliklere herkesin katılmasının özellikle sağlık açısından önemli olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Üniversite Cansu Ateş Karahisar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title