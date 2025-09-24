Haberler

Kayaklı Koşu Milli Takımı Kışa Ardahan'da Hazırlanıyor
14 ve 16 yaş altı milli takım sporcuları, Ardahan'da gerçekleştirdikleri tekerlekli kayak antrenmanlarıyla kış sezonuna hazırlanıyor. 18 sporcu, 15 günlük kamp süresince güç depolayarak uluslararası yarışmalara madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kayaklı koşuda 14 ve 16 yaş altı milli takım sporcuları, Ardahan'da yaptıkları tekerlekli kayak antrenmanlarıyla kışa hazırlandı.

Kentte 10 Eylül'de kampa giren ve kışın yapılacak organizasyonlara hazırlanan 18 sporcu, Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki asfalt yolda 15 gün boyunca güç depoladı.

Ardahan kampını tamamlayan sporcular, bir süre dinlendikten sonra federasyonun belirleyeceği şehirlerde sezon başlayana kadar hazırlıklarına devam edecek.

Kışın düzenlenecek organizasyonlara sıkı hazırlanan sporcular, uluslararası müsabakalarda madalya hedefliyor.

"Kışa iyi bir hazırlık yaptık"

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye Kayak Federasyonunun 2025-2026 sezonu yıllık faaliyet programında yer alan 14 ile 16 yaş altı kayaklı koşu takımının 10-25 Eylül tarihlerindeki kampının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bu sezon yine Ardahan Üniversitesi yerleşkesini tercih ettiklerini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada çocuklarımızla güç, kondisyon ve tekniğe dayalı kampımızı yaptık. Ardahan Üniversitesi, tekerlekli kayak ve kayaklı koşu branşına yönelik çok iyi imkanlara sahip. Tekerlekli kayak yapmamıza çok müsait. Ayrıca buradaki diğer spor tesisleri de bizim ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılamaktadır. Burada yapmış olduğumuz kamp gerçekten çok güzel, verimli geçti. Kışa iyi bir hazırlık yaptık."

Bayraktar, kampın Ardahan'da yapılmasına katkı sunan Vali Hayrettin Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"Burası yüksek rakım olduğu için bize de uygun"

Antrenör Osman Yılmaz da 15 günlük kampın verimli geçtiğini belirterek, "Bu zaten kışa hazırlık tekerlekli kayak ve kondisyon kampımız. Bunu Ardahan'da gerçekleştirdik. Sporcularla burada güzel bir kamp geçirdik. Burası yüksek rakım olduğu için bize de uygun. Verimli bir kampın sonuna geldik." dedi.

Rize'den gelen sporcu Nergiz Durmuş ise daha önce de Ardahan'da kampa girdiğini anlatarak, "U-16 takımındayım. Ardahan'a kamp için bu ikinci gelişim. İkisi de çok zevkliydi." ifadelerini kullandı.

Sporcu Ahmet Bora Demirci de 8 yıldır spor yaptığını aktararak, bu yıl 3 kamp yaptığını ve hepsinin birbirinden güzel geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Spor
