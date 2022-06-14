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Katar biletini penaltılarda aldılar! Dünya Kupası'na katılacak bir takım daha belli oldu

Haberler.com - Spor
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Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

Asya elemelerinin 4. turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5. sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

KATAR BİLETİNİ PENALTILARLA ALDILAR

Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu. Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

Katar biletini penaltılarda aldılar! Dünya Kupası'na katılacak bir takım daha belli oldu

DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK SON TAKIM BELLİ OLUYOR

Katar 2022'ye katılacak 32. ve son takım, TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

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