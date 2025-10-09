Kastamonuspor, Teknik Direktör Ahmet Duman ile Yollarını Ayırdı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Duman, kulüpte 8 maçta görev aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Sezon başında Kastamonuspor'da göreve başlayan teknik direktör Ahmet Duman, takımın başında 8 karşılaşmaya çıktı.
