Kastamonuspor, Gazi Bucaspor 1928'i 2-0 Geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, Gazi Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Mertan Caner Öztürk ve Kazım Kahya'dan geldi.
Hakemler: Mehmet Terece, Muhammed Yıldız, Mehmet Kirişçioğlu
Gmg Kastamonuspor : Yavuz Aygün, Oğuz Ceylan (Umut Uzun dk. 57), Erdem Reis (İbrahim Halil Talay dk. 69), Kadir Ari (Yasin Başaytaç dk. 78), Erdem Dikbasan, Ali Altınöz, Kazım Can Kahya, Ahmet Yazar (Batuhan Günaldı dk. 69), Gökdeniz Tandoğan, Mertan Caner Öztürk (Muhammed Pehlivan dk. 78), Mustafa Kartal
Bucaspor 1928: Berkin Özgür, Hasancan Yıldız, Doğan Çamlı, Şerif Doğan, Ahmet Geçgel (Murat Komili dk. 81), Osman Işıklı, Emir Bilgin, Berke Örer, Mecit Deniz, Umut Hepdemirgil, Ali Emir Pervanlar (Yağız Daş dk. 69)
Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 9), Kazım Kahya (dk. 78) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Kadir Ari, Ali Altınöz, Kazım Kahya (Kastamonuspor), Hasancan Yıldız, Osman Işıklı (Bucaspor 1928) - KASTAMONU