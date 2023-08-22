Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor'un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu, bu yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsilci edecek olan Kastamonu Belediyespor'un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu. Sponsorluk anlaşması Kastamonu Belediyespor Başkanı Hüdaver Eski ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Dinler tarafından imzalandı. - KASTAMONU