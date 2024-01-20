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Kastamonu Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-25 mağlup etti. İlk yarıda 19-11 önde olan Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 38-25 kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-25 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kastamonu Belediyespor???????, karşılaşmayı 38-25 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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