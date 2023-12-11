Kastamonu Belediyesi, GMG Kastamonuspor'a otobüs desteği sağlayacak

Gmg Kastamonuspor'un hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Isparta 32 Spor karşılaşması için Kastamonu Belediyesi otobüs kaldırarak destek verecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Gmg Kastamonuspor'un, hafta sonu oynayacağı Isparta 32 Spor deplasmanı için Kastamonu Belediyesi otobüs kaldırarak destek verecek. Daha önce Amedspor mücadelesi için kendi şahsi bütçesinden prim sözü veren Başkan Vidinlioğlu, Gmg Kastamonuspor'un Isparta 32 Spor karşılaşması için de otobüs desteğinde bulunacağını ifade etti.

Gmg Kastamonuspor'un şampiyon olacağını inandıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Gmg Kastamonuspor bizim bir değerimiz. Bu değerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Az demeden, çok demeden elimiz erdiğince üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Biz inandık. Şehir inandı. Güzel bir hava yakaladık. Hep bir ağızdan diyoruz ki 'o sene bu sene olacak ve GMG Kastamonuspor şampiyon olacak.' Şu anda takımımız 37 puanla ligin lideri konumunda ve önümüzdeki hafta sonu şampiyonluk yolundaki zorlu rakiplerinden bir tanesi olan Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek. Biz bu mücadele için de üzerimize düşeni yapmanın gayretiyle Isparta deplasmanına kulübümüz için otobüs desteğinde bulunuyoruz ve bu doğrultuda taraftar grubumuzu Isparta deplasmanına gönderiyoruz. İnanıyoruz ki takımımız oradan da galibiyet ile dönecektir. Yolun sonu inşallah şampiyonluk" dedi. - KASTAMONU