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Kasımpaşa ve Bodrum FK Süper Lig Mücadelesinde İlk Yarı 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi

Kasımpaşa ve Bodrum FK Süper Lig Mücadelesinde İlk Yarı 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK'yı konuk etti. İlk yarı 0-0 sona ererken, Haris Hajradinovic'in attığı gol VAR incelemesiyle iptal edildi ve Bodrum FK'dan Taulant Seferi, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Claudio Winck'in pasında topla buluşan Haris Hajradinovic, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.

35. dakikada Haris Hajradinovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Mamadou Fall, rakibini geçip kalecinin önde olduğu pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu golü iptal etti. Haris Hajradinovic'in pasından önce hava topu mücadelesinde faul olduğu tespit edildi.

45+3. dakikada Kevin Rodrigues kendi yarı alanında Taulant Seferi'nin mücadelesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, ikinci sarı karttan Seferi'ye kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan Duran

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Antonin Barak, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar, Cafu, Erdem Çetinkaya, Jhon Jairo, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Taulant Seferi, Fredy, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Samet Yalçın, Kenan Özer, Haqi Osman, Pedro Brazao, Üzeyir Ergün, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Kırmızı kart: Taulant Seferi (dk. 45+3) (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kasımpaşa 3-sayfa Futbol Bodrum Spor

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