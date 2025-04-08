Kasımpaşa ve Beşiktaş Berabere Kaldı: 1-1

- Trendyol Süper Lig : Kasımpaşa : 1 - Beşiktaş : 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ taraftan Can Keleş'in içeri çevirdiği topu Ben Ouanes kontrol ederek pasını Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada savunmada Paulista'nın hatalı pasında araya giren Hajradinovic, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

74. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Mustafa Hekimoğlu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

79. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışında çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sol taraftan Brekalo'nun yaptığı ortada altıpas üzerinde Fall'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Fall'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Hajradinovic'in vuruşunda kalevi Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla Fall'ın ofsaytta olduğu tespit edildiği işaret eden hakem Kadir Sağlam golü iptal etti.

86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

88. dakikada sol taraftan Gedson Fernandes'in yaptığı ortada arka direkte Salih Uçan, Brekalo'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, direkt penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes, yaptığı vuruşta kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada topla birlikte ilerleyen Brekalo'nun pasında topla buluşan Hajradinovic'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok köşeye giden topu kontrol etti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Cafu dk. 65), Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara (Brekalo dk. 77), Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Fall

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Tayyip Sanuç dk. 17), Masuaku, Chamberlain (Arroyo dk. 82), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario (Rashica dk. 46), Muçi (Salih Uçan dk. 72), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Ben Ouanes (dk. 15) (Kasımpaşa), Gedson Fernandes (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (dk.