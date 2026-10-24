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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın galibiyet golünü 37. dakikada Benedyczak kaydetti, Eyüpspor 90+3'te Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'e takıldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Ali Can Alp, Selim Şenöz

Eyüpspor : Emre Bilgin, El Yamiq, Taşkın İlter (Dk. 66 Sabiri), Jules, Talha Ülvan, da Costa (Dk. 73 Raux Yao), Massanga, Giordano, Michalak (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Pintor (Dk. 73 Boutobba), Yusuf Barası (Dk. 84 Anıl Yaşar)

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi (Dk. 90 Diarra), Hajradinovic (Dk. 62 Baldursson), Mendes (Dk. 79 Rafferty), Ali Yavuz Kol (Dk. 90 Atakan Müjde), Benedyczak (Dk. 79 Güven Yalçın)

Gol: Dk. 37 Benedyczak (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 29 Kerem Demirbay, Dk. 87 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada sol kanattan gönderilen uzun pasa hareketlenen Benedyczak, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı, kaleci Emre Bilgin, topu direk dibinde kornere çeldi.

60. dakikada savunmadan seken topu sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Talha Ülvan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında bulunan Rak-Sakyi'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Mendes'in şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada soldan kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
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