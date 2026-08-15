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Süper Lig'de ilk hafta: Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de ilk hafta: Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasına Kasımpaşa’nın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fedayi San oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Kasımpaşa'nın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fedayi San oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Türk asıllı İsviçreli hakem Fedayi San oturacka. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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