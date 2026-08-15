Kasımpaşa-Trabzonspor 1-1: Beraberlikle Başladı

KASIMPAŞA, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çaldı. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlendi.

Ev sahibi Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Güven Yalçın ve Benedyczak ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Trabzonspor ise Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Onuachu ilk 11'iyle maça başladı.

2'nci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Saviolo'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gianniotis son anda kornere çeldi. 16'ncı dakikada Benedyczak'ın ceza sahası dışının sol tarafından çektiği şutta top üstten auta gitti. 20'nci dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Benedyczak'ın uzak köşeye yerden şutunda kaleci Onana gole izin vermedi. Trabzonspor, 42'nci dakikada öne geçti. Sol kanattaki Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahasına ortasında sağ çaprazdaki Saviolo'nun sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içerisindeki Güven Yalçın, Pina'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada penaltı vuruşunu kullanan Benedyczak, topu ağlara gönderdi: 1-1. 69'uncu dakikada Salah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Savic topa kafayla vurdu. Bu pozisyonda kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SALAH İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Maça yedek kulübesinde başlayan Salah, 58'inci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

VINCENZO MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Montella, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı