Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Girdiğimiz birkaç pozisyon daha erken bulsaydık daha puan alacak pozisyona gelebilirdik'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 4-3 mağlup oldukları Kayserispor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci yarının başında 4-1 geri düştük. Oyuncularım karşılık verdiler. Son düdüğe kadar 4-4 yapacak çabayı gösterdiler. Girdiğimiz birkaç pozisyon daha erken bulsaydık daha puan alacak pozisyona gelebilirdik" dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanamadıkları için üzgün olduğunu ifade eden Özdeş, "Kazanamadığımız için üzgünüm. Rakibi kutluyorum. Hak ederek 3 puan aldılar. Oyunun ilk bölümünde doğru oynayan maçın önemli fırsatını yaşayan takımımdı. İlk yarıyı 3-1 tamamladık. İkinci yarı yine doğru oyun ile kenarlardan giderek sonlamayı planladık. İkinci yarının başında 4-1 geri düştük. Oyuncularım karşılık verdiler. Son düdüğe kadar 4-4 yapacak çabayı gösterdiler. Girdiğimiz birkaç pozisyon daha erken bulsaydık daha puan alacak pozisyona gelebilirdik. Bir sonraki araya kadar 6 maç var. İçerde kaybettiğimiz puanları deplasmanda telafi edeceğiz. 3 gün aradan sonra 6 maçlık periyoda hazırlanacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL