Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde onuncu sıradaki İstanbul temsilcisi, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Sekizinci sırada bulunan Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan aldı.

Kaynak: AA