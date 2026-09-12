Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakAnkara'daki Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde onuncu sıradaki İstanbul temsilcisi, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Sekizinci sırada bulunan Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan aldı.

Kaynak: AA
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı

Pezeşkiyan'dan Hürmüz'ün açılması için 2 şart
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

İşte İsmail Kartal-Aziz Yıldırım arasında geçen konuşma
Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti
Akciğerinden kemik çıkan hasta işi şakaya vurdu: Kemiği seven biriyim, şaşırtmadı

Akciğerinden kemik çıktı ama o işi şakaya vurdu! Sözleri olay
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı