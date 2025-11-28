Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Güncelleme:
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 13 puanla haftaya 14. sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, mücadeleden galibiyetle ayrılıp seri yakalamayı hedefliyor.

RAMS Başakşehir ise aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan topladı ve averajla 13. sırada kendine yer buldu. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic ve Erdem Çetinkaya, RAMS Başakşehir'de ise Yusuf Sarı, mücadelede forma giyemeyecek.

