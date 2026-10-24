Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kasımpaşa, Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kazanmanın değerli ve önemli olduğunu söyledi.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça çok iyi hazırlandıklarını ancak kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz. Oyuncularım da içerde çok üzgün. Bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oynanan oyun da bunu kanıtıydı. Sadece şuna çok üzülüyorum. Yaptığımız bir hata hemen cezayı kesiyor. Futbolun adaleti biraz yanımızda olsaydı, berabere kalsaydık bile üzüleceğimiz bir maçtı. Bu yarışın içinde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularımla beraber, vazgeçmeden güçlü oyunumuzu daha geliştirerek devam etmek durumundayız. Gerçekten çok üzgünüz. Bu maçtan dersler alıp, önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: BUGÜN KAZANMAK, DEĞERLİ VE ÖNEMLİ

Kazanmanın kendileri için değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Geldiğimiz nokta sevindirici. Bugün kazanmak, değerli ve önemli. Bunun yansımaların soyunma odasında çok iyi olduğunu görüyorum. Oyuncular gelişiyor. Kulübün vizyonu net; onları geliştirmek ve yanlarında olmak. Bu anlamda bizim de teknik ekiple birlikte çalıştığımızı söylemem lazım. Ama ortada bir başarı varsa bunun aktörü oyuncular. Onlara teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Kolay değil. Ligde bu maçları kazanmak gerçekten kolay değil. Tecrübeli teknik adamlar beni anlayacaktır. Rakip takımın da bireysel gücü var. Belli ki çalışmış, rakip teknik direktör de benim pro lisanstan arkadaşım. Herkesin kendince bir planı var. Bugün bizim için kolay olmadı. Burada her takım için kolay olmayacaktır. Kazandığımız için mutluyum. Önce kupa sonrasında Beşiktaş maçıyla yolumuza devam edeceğiz. Çok çalışarak inandığımız yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Zonguldak'ta 3 madencinin öldüğü faciada 3 kişi gözaltında

Zonguldak'taki faciada 3 gözaltı
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı