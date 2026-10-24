Kasımpaşa, Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça çok iyi hazırlandıklarını ancak kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz. Oyuncularım da içerde çok üzgün. Bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oynanan oyun da bunu kanıtıydı. Sadece şuna çok üzülüyorum. Yaptığımız bir hata hemen cezayı kesiyor. Futbolun adaleti biraz yanımızda olsaydı, berabere kalsaydık bile üzüleceğimiz bir maçtı. Bu yarışın içinde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularımla beraber, vazgeçmeden güçlü oyunumuzu daha geliştirerek devam etmek durumundayız. Gerçekten çok üzgünüz. Bu maçtan dersler alıp, önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: BUGÜN KAZANMAK, DEĞERLİ VE ÖNEMLİ

Kazanmanın kendileri için değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Geldiğimiz nokta sevindirici. Bugün kazanmak, değerli ve önemli. Bunun yansımaların soyunma odasında çok iyi olduğunu görüyorum. Oyuncular gelişiyor. Kulübün vizyonu net; onları geliştirmek ve yanlarında olmak. Bu anlamda bizim de teknik ekiple birlikte çalıştığımızı söylemem lazım. Ama ortada bir başarı varsa bunun aktörü oyuncular. Onlara teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Kolay değil. Ligde bu maçları kazanmak gerçekten kolay değil. Tecrübeli teknik adamlar beni anlayacaktır. Rakip takımın da bireysel gücü var. Belli ki çalışmış, rakip teknik direktör de benim pro lisanstan arkadaşım. Herkesin kendince bir planı var. Bugün bizim için kolay olmadı. Burada her takım için kolay olmayacaktır. Kazandığımız için mutluyum. Önce kupa sonrasında Beşiktaş maçıyla yolumuza devam edeceğiz. Çok çalışarak inandığımız yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı