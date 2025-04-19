Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa Spor Kulubü, evinde Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa Spor Kulubü, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 32. haftasında maçında Kasımpaşa ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ali Şanşalan yönetti.
Kasımpaşa'nın gollerini 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9'da Aytaç Kara kaydetti. Sivasspor'un golünü ise 84. dakikada Bengali-Fode Koita filelerle buluşturdu.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 42'ye çıkarırken, Sivasspor 31 puanda kaldı.
Kaynak: ANKA / Spor