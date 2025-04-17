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Kasımpaşa Sivasspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

Kasımpaşa Sivasspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Sivasspor müsabakasının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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