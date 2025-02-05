Kasımpaşa, Sinan Bolat'ı Kiralık Olarak Transfer Etti

Kasımpaşa, 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL