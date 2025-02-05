Kasımpaşa, Sinan Bolat'ı Kiralık Olarak Transfer Etti
Kasımpaşa, Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo'dan 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor