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Kasımpaşa'nın Zaferi: Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Büyük Başarı Elde Ettiler

Kasımpaşa'nın Zaferi: Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Büyük Başarı Elde Ettiler
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Aytaç Kara, takımın iyi hazırlandığını ve ikinci yarıda kazanan taraf olduklarını belirtti.

KASIMPAŞA'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Aytaç Kara, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleden dolayı takım arkadaşlarına teşekkür eden Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu, iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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