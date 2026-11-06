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Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Öçal, Gaziantep FK deplasmanındaki 3 puanı önemsedi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Özgür Öçal, 'önemli bir 3 puan' aldıklarını söyledi. Öçal, ilk 25 dakikada iyi oynadıklarını ve takım savunmasını çok iyi yaptıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Özgür Öçal, "önemli bir 3 puan" aldıklarını söyledi.

Öçal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 25 dakikada iyi bir maç çıkardıklarını dile getirdi.

Maçta 2-0'lık skoru bulduktan sonra biraz geri çekilmeler olduğunu aktaran Öçal, "Takım savunmasını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı oyuncularımıza aynı şekilde oyunun devam etmesini gerektiğini söyledik. Onlar da bunu maçın başından sonuna kadar oyun disiplinine sadık kalarak devam ettiler. Çok zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Öçal, sezon başından bu yana iyi giden bir "serüvenleri" olduğunu aktararak bu performansı lig sonuna kadar sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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