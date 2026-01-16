Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

Haberler

Güncelleme:
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın antrenman videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul ekibi, devre arasında kadrosuna İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi isimleri katarak dikkat çekti. Şut çalışmasını içeren video, binlerce beğeni alarak kısa sürede viral hale geldi. Yeni transferlerin katılımıyla çekilen antrenman videosu, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekti ve viral içerikler arasına girdi.

KASIMPAŞA'NIN ANTRENMAN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, antrenmandan paylaştığı görüntülerle dikkat çekti. Kulübün yayınladığı videoda yer alan şut çalışması, kısa sürede sosyal medyada yayılırken futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

ŞUT ÇALIŞMASINA BEĞENİ YAĞDI

Videodaki şut antrenmanı bölümü, taraftarlar ve futbolseverler tarafından binlerce kez beğenildi. Paylaşım, kısa süre içinde viral içerikler arasına girdi.

DEVRE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN HAMLELER

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadrosuna katarak kadro gücünü artırmıştı. Yeni isimlerin takıma dahil olduğu süreçte paylaşılan antrenman videosu da ilginin daha da artmasına neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
