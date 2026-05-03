Kocaelispor'da Selçuk İnan: Ligde Kalmayı Başardık

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, zorlu şartlarda ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Bugün neredeyse bütün takımlar için heyecanlı ve önemli bir geceydi. Kasımpaşa için final maçıydı. Bizim için de matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça dönmek, beraberliği bulmak, öne geçecek pozisyonları yakalamak önemliydi. Eksiklerimiz ve sıkıntılarımız vardı ama iyi bir mücadele oldu. Artık matematiksel olarak ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı bu yüzden tebrik etmek istiyorum. 16 yıl sonra lige çıktık. Zor şartlarda başladık. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftara da tüm sezon boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür eden İnan, "Her zaman bizimle beraberlerdi. İstisnasız bir şekilde bizi desteklediler, varlıklarını hissettirdiler. İki maçımız kaldı, ikisini de kazanarak ligi bitirmek istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha yukarıda başarı yakalamaya odaklanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
