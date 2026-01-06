Haberler

Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi renklerine bağladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hatayspor'dan 33 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatayspor'da forma giyen 33 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kamil Ahmet Çörekçi, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 10 maça çıktı.

Futbolculuk kariyerine İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan deneyimli oyuncu; Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'da da görev yaptı.

