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Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 Mağlup Etti!

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 Mağlup Etti!
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Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta toplam 9 gol atılırken, iki takım arasında geçen nefes kesen mücadele izleyenleri ekran başına kilitledi.

Trendyol Süper Lig 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta pası alan Brekalo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından sekti ve ceza alanı içinde Aytaç tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 3-3

58. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası içeri doldurulan topta arka direkte iyi yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı üst köşeden kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 3-4

69. dakikada Winck'in ceza sahası içi sağ çaprazdan altı pasa gönderdiği pasta Fall, topu filelere gönderdi. 4-4

76. dakikada Ben Ouanes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kesme ortasında arka direkte iyi yükselen Winck, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 5-4

85. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye'nin altı pas içerisinde karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Bamgboye tekrar şutunu çekti kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kapluhan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Cladio Winck (Jhon Espinoza dk. 78), Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Can Keleş dk. 61), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Antonin Barak (Cafu dk. 78), Josip Brekalo, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yaşar, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yunus Emre Atakaya

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas (Recep Burak Yılmaz dk. 77), Marcelin Klima, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Pedro Sousa dk. 69), Chandrel Massanga, Abdülkadir Parmak, Bilal Boutobba, Joelson Fernandes (İbrahim Bamgboye dk. 77), Vincent Aboubakar (Sergio Strandberg dk. 77)

Yedekler: Visar Bekaj, Emir Dadük, Seliimcan Temel, Baran Sarka, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 30), Marcelin Klima (dk. 39 k.k), Aytaç Kara (dk. 54) Mamadou Fall (dk. 69), Cladio Winck (dk. 76) (Kasımpaşa), Bilal Boutobba (dk. 15), Cemali Sertel (dk. 20), Vincent Aboubakar (dk. 45+11 pen. ve dk. 58) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Francisco Calvo (dk. 8) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Nicholas Opoku, Ben Ouanes, Aytaç Kara (Kasımpaşa) Görkem Sağlam, Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas (Atakaş Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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