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Hatayspor'u tek golle geçen Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilki başardı

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Hatayspor'u tek golle geçen Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilki başardı

Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

KASIMPAŞA İLK KEZ KAZANDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti. Şenol Can yönetiminde ilk maçını çıkan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Ligde henüz galibiyeti olmayan Hatayspor ise 4. haftada da puan alamadı.

Kasımpaşa, Hatay karşısında ilki başardı! İstanbul ekibi sahasında tek golle güldü

Haberler.com - Spor

Hatayspor Kasımpaşa Spor Haberler

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