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Kasımpaşa, Hakan Keleş ile Anlaştı

Kasımpaşa, Hakan Keleş ile Anlaştı
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Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu'nun ayrılmasının ardından Hakan Keleş'i takımın başına getirdi. Kulüp, Keleş'e başarılar diledi.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu'nun ayrılmasının ardından takımın başına Hakan Keleş'i getirdi.

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Hakan Keleş, daha önce, Sivasspor, Konyaspor ve Giresunspor'u çalıştırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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