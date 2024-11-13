Kasımpaşa, Hakan Keleş ile Anlaştı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu'nun ayrılmasının ardından takımın başına Hakan Keleş'i getirdi.

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Hakan Keleş, daha önce, Sivasspor, Konyaspor ve Giresunspor'u çalıştırmıştı. - İSTANBUL