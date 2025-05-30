Kasımpaşa-Göztepe maçının ardından

Kasımpaşa-Göztepe maçının ardından
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Oyuncular maçın sonuna kadar ciddiyetlerini korudu. Çok hırslıydılar." ifadelerini kullandı.

İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Yazın takıma yeni isimler katıldı. Takımın potansiyelini görünce Avrupa hedefini koydum. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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