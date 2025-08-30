Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen Gaziantep Fk'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, bugün atılan gollere daha önce çalıştıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki teknik adam, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kasımpaşa'nın Gaziantep FK maçı öncesi iki karşılaşmasını da kaybettiğini anımsatan Yılmaz, "Bu maçta Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç teknik direktör, transfere ilişkin bir soruya ise "Yarın bir oyuncuyu açıklayacağız. Stoper alıp daha sonra bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi kapanacak ve sonra oradan fırsat transferini bekleyeceğiz. Bu konuda sol kanat, forvet olarak şansımızı kullanacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak birlik olmalıyız. Gaziantep çok güçlü bir şehir. Taraftarımızı da stada çekersek çok önemli, can yakan bir ekip olacağız." cevabını verdi.