Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina: - "Herkes bizden bir sonraki sezonda daha iyi olmamızı istiyor. Biz de bunu deneyeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamaya çalışacağız"

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, şampiyonluğa ulaştıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Mario Lemina, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tamamlanan 2025-2026 sezonunu değerlendiren Lemina, "Çok gururlu hissediyorum. Her şey bizim için çok zordu ama yine şampiyonluğa ulaştık. Bu sezondan dolayı gururluyuz. Taraftarlar ve teknik ekip de mutlu. Biz de mutluyuz. Şimdi de biraz rahatladık." diye konuştu.

Gelecek sezonla ilgili görüşlerini aktaran Lemina, "Herkes bizden gelecek sezonda daha iyi olmamızı bekleyecek. Biz de bunu deneyeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamaya çalışacağız. Kupalar kazanmaya çalışacağız. Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmaya çalışacağız. Galatasaray'ın böyle olması lazım." ifadelerini kullandı.

Lemina, "Gelecek sezonda takımda kalacak mısın?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bu konuyla ilgili konuşamam. Bu başkanı ilgilendiren bir konu. Bunu başkanla konuşacağım. Şu anda rahatladım. Şimdi benim için tatilin tadını çıkarma zamanı."

Kaynak: AA / Can Öcal
